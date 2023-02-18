غوارديولا يرد على اتهامه بالإفراط في التفكير ويدافع عن قراره "الشجاع" أمام آرسنال
ردَّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على من يعتقدون أنه أفرط في التفكير في قراراته بعد أن دفع بالجناح البرتغالي برناردو سيلفا في مركز الظهير الأيسر في الفوز 3/1 على آرسنال، يوم الأربعاء الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع غوارديولا برناردو سيلفا في الدفاع لمواجهة بوكايو ساكا نجم آرسنال.
ودافع غوارديولا عن قراره، حيث قال: "لست ساذجًا"، وأوضح أن خياراته تقام على حقائق مجردة.
وقال غوارديولا قبل مواجهة نوتنغهام فورست: "إذا نجح الأمر فأنا شجاع، وإذا لم ينجح فأنا أفكر كثيرًا، وعندما أتخذ قرارا يجب أن أؤمن به، ولا يمكنني الذهاب للنوم أو الاستيقاظ في الصباح ولدي شيء داخلي وأتخيل المنافس".
وأضاف بيب: "أتعامل مع وظيفتي على محمل الجد بشكل لا يصدق، ولست ساذجًا حتى لو كانت ثانية واحدة من وظيفتي لم أتخذ في كل مسيرتي المهنية منذ 14 عامًا، قرارًا مثل "سأقوم بإظهار شيء ما، أشعر به في حدسي، في معدتي، كما أشعر بهذه الطريقة يجب أن أفعل شيئًا للسيطرة على الفريق بشكل أفضل".
وأوضح: "عندما أفكر فما إذا كان يتعين علينا إعادة الظهير الأيسر ليكون أمام ساكا، فلن أضع برناردو هناك، لقد وضعت برناردو هناك لأنني اكتشفت في المباراة أنني أردت السيطرة عليهم، وأردت التحكم في آرسنال والسيطرة على المباراة، وأعتقد أنه بوجود برناردو يمكننا القيام بذلك".
وبعد الفوز على آرسنال يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 23 مباراة لكنه لعب مباراة أكثر من آرسنال.
ويتصدر مانشستر سيتي الآن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.
وأتم غوارديولا: "يجب أن أفعل ما أشعر به، وأرى أشياء كثيرة، وأرى حصة التدريب، والأمور الشخصية للاعبين، لديهم مشاكل في المنزل، ربما يكونون راضين بسبب الفوز أو ربما يكونون حزينين بسبب إنهم لا يلعبون".
وأكمل: "هذا دائمًا جزء من قراري عندما اخترت التشكيلة، وأصعب لحظة في وظيفتي هي عندما يجب أن أقول، اليوم، علينا أن نلعب بالتشكيلة الأساسية هذه، هذا هو الأسوأ".