غوارديولا يرد على اتهامه بالإفراط في التفكير ويدافع عن قراره "الشجاع" أمام آرسنال

وقال غوارديولا قبل مواجهة نوتنغهام فورست: "إذا نجح الأمر فأنا شجاع، وإذا لم ينجح فأنا أفكر كثيرًا، وعندما أتخذ قرارا يجب أن أؤمن به، ولا يمكنني الذهاب للنوم أو الاستيقاظ في الصباح ولدي شيء داخلي وأتخيل المنافس".

وأضاف بيب: "أتعامل مع وظيفتي على محمل الجد بشكل لا يصدق، ولست ساذجًا حتى لو كانت ثانية واحدة من وظيفتي لم أتخذ في كل مسيرتي المهنية منذ 14 عامًا، قرارًا مثل "سأقوم بإظهار شيء ما، أشعر به في حدسي، في معدتي، كما أشعر بهذه الطريقة يجب أن أفعل شيئًا للسيطرة على الفريق بشكل أفضل".

وأوضح: "عندما أفكر فما إذا كان يتعين علينا إعادة الظهير الأيسر ليكون أمام ساكا، فلن أضع برناردو هناك، لقد وضعت برناردو هناك لأنني اكتشفت في المباراة أنني أردت السيطرة عليهم، وأردت التحكم في آرسنال والسيطرة على المباراة، وأعتقد أنه بوجود برناردو يمكننا القيام بذلك".