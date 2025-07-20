صراع بين الزمالك والأفريقي التونسي على "جوهرة" ليبية

يدور صراع مثير بين ناديي الزمالك المصري والأفريقي التونسي على صفقة مميزة في الدوري الليبي بعد أن أبدى الفريقان رغبتهما في ضم اللاعب أسامة الشريمي نجم فريق السويحلي.

وأبدى نادي الزمالك رغبته عبر بعض الوكلاء بضم اللاعب الليبي، بينما تحرك نادي الأفريقي باتصالات مكثفة لحسم الصفقة.

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ورحب نادي السويحلي برحيل اللاعب حال الوصول إلى عرض مناسب لبيع اللاعب بمقابل مالي مميز.

ويبلغ أسامة الشريمي من العمر 24 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط، كما أنه لعب من قبل في نادي البشائر الليبي قبل رحيله إلى السويحلي.

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وخاض الشريمي 5 مباريات دولية مع المنتخب الليبي، كما تبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو.

وشارك اللاعب خلال 24 مباراة مع السويحلي، وسجل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أسامة الشريمي حمراء وبيضاء 🇦🇹🥇 #mahjoub_mechergui #ClubAfricain #تونس Posted by Mahjoub Mechergui on Saturday, July 19, 2025

وكان نادي الزمالك قد تعاقد، رسمياً، مع ثنائي فريق فاركو عمرو ناصر، وأحمد شريف، بجانب الجناح الأيسر الأنغولي شيكو بانزا، وحارس المرمى المهدي سليمان عقب نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

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وتولّى البلجيكي يانيك فيريرا مهمة قيادة الزمالك خلفاً للمدير الفني أيمن الرمادي الذي توج مع الفريق بلقب كأس مصر.