أليو ديانغ
أليو ديانغمتداولة

تقرير طبي يثير مخاوف الأهلي حول أليو ديانغ

لن يقتصر الأمر على خمسة أسابيع

انتاب مسؤولو النادي الأهلي المصري حالة من القلق، بسبب "ركبة" المالي آليو ديانغ لاعب خط وسط الفريق.

وسيجري ديانغ في غضون الأيام المقبلة بالنمسا، عملية تنظيف الركبة وعلاج الغضروف.

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وحسب مصادر "إرم نيوز" تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة أخيراً بعدما أثبتت التحاليل والآشعة الطبية الشاملة التي أجراها ديانغ، أنه يعاني من مشاكل قوية في الركبة، نتيجة إصابة قديمة في الرباط الصليبي.

وتسببت مشاكل الركبة في عدم مشاركة ديانغ مع الأهلي، أخيرا، خوفا من تفاقم الإصابة.

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ويخشى مسؤولو الأهلي من حاجة اللاعب المالي لفترة طويلة للتعافي، خاصة وأن المؤشرات الأولية تؤكد، أن ديانغ يحتاج إلى تأهيل أكثر من شهرين حتى يتعافى للشفاء.

ولن يقتصر الأمر على خمسة أسابيع كما تم الإعلان عنه أخيراً.

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