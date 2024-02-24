تقرير طبي يثير مخاوف الأهلي حول أليو ديانغ

وحسب مصادر "إرم نيوز" تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة أخيراً بعدما أثبتت التحاليل والآشعة الطبية الشاملة التي أجراها ديانغ، أنه يعاني من مشاكل قوية في الركبة، نتيجة إصابة قديمة في الرباط الصليبي.

وتسببت مشاكل الركبة في عدم مشاركة ديانغ مع الأهلي، أخيرا، خوفا من تفاقم الإصابة.