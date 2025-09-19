الموعد والقنوات الناقلة ومعلقا مباراة الأهلي والهلال في الكلاسيكو السعودي

يتابع عشاق الكرة العربية والسعودية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي وضيفه الهلال مساء اليوم الجمعة، في كلاسيكو مرتقب بمنافسات الجولة الثالثة لدوري روشن.

ويستقبل ملعب "الإنماء" بمدينة جدة مواجهة عملاقي الكرة السعودية الأهلي والهلال في لقاء منتظر من جماهير الفريقين.

وتسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين القادسية وضيفه الخليج، كما يحل الشباب ضيفًا على الفيحاء.

وافتتح الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله مشواره في الدوري بالفوز على منافسه نيوم الصاعد حديثًا بهدف دون رد، ثم التعادل خارج أرضه مع الاتفاق دن أهداف.

وفاز الهلال خارج ملعبه بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي على الرياض بثنائية دون رد، ثم تعادل مع القادسية بهدفين لكل منهما.

وكان آخر لقاء قد جمع بين الفريقين أقيم على نفس الملعب يوم 29 أبريل الماضي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز به الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة ثمانية 1 بجانب تطبيق ثمانية بصوت المعلق فهد العتيبي عبر القناة الصوتية الأولى ومحمد حسين عبر القناة الصوتية الثانية.