مفاجأة.. كم المبلغ الذي تنازل عنه فيرمينو للرحيل عن الأهلي السعودي؟

اقترب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي السعودي، من الرحيل إلى نادي السد القطري في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تقارباً بين الناديين لحسم مستقبل اللاعب البرازيلي في الموسم الجديد.

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وقال الإعلامي السعودي عبد الله أحمد عبر حسابه بمنصة "إكس" إن فيرمينو تنازل عن مبلغ 8 ملايين يورو من راتبه السنوي.

وأكد أن الأهلي سيحصل على 7 ملايين يورو من عائد بيع لاعبه البرازيلي إلى السد.

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ومن المقرر أن يصل فيرمينو إلى العاصمة القطرية الدوحة، في الساعات المقبلة، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى السد.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ 33 عاماً إلى الأهلي، في صيف 2023، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

ولعب فيرمينو 65 مباراة مع الأهلي، وسجل 21 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

وساهم النجم البرازيلي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ الأهلي السعودي بعد أن لعب 12 مباراة في البطولة القارية.

وسجل فيرمينو 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة قبل أن يحمل كأس دوري الأبطال بوصفه قائداً للفريق السعودي.

وكان الأهلي السعودي قد استغنى عن خدمات الثنائي غابرييل فيغا بجانب رحيل عبد الكريم دارسي عقب نهاية عقده.