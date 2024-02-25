موقف ألفونسو ديفيز من الانضمام لريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن موقف ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، من الانضمام لنادي ريال مدريد، في ظل رغبة "الميرنغي" لضمه الموسم المقبل.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، وبالتالي، سيكون الصيف المقبل حاسمًا في مستقبل الكندي الدولي إذا أراد النادي الألماني الاستفادة ماديًّا.
وكانت هناك جلسة بين إدارة بايرن ميونخ ووكيل ديفيز، بحسب ما ذكرته مؤخرًا شبكة "سكاي سبورتس"، شعر منها النادي الألماني بأن اللاعب أقرب للرحيل منه للتجديد.
ووفقًا لما ذكره رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن " ألفونسو ديفيز يريد بالفعل اللعب بقميص ريال مدريد، ولن يُجدد عقده مع البايرن".
وأضاف: "بدأ مسؤولو بايرن ميونخ بالاعتقاد أنهم لن يتمكنوا من تجديد عقد اللاعب".
وتابع: "ريال مدريد يتبع نفس خطة التوقيع مع جود بيلينغهام، ويأمل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ".
ويبلغ ديفيز من العمر 23 عامًا فقط وهو أحد أهم أهداف ريال مدريد في الصيف المقبل، وبالتالي، أي تعثر في المفاوضات مع بايرن ميونخ يجعل النادي الإسباني متحفزًا.
وبحسب تقارير سابقة، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 50 مليون يورو في الصيف المقبل لضم ديفيز من بايرن ميونخ استغلالًا لاقتراب عقده من الانتهاء.