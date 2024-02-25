موقف ألفونسو ديفيز من الانضمام لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، من الانضمام لنادي ريال مدريد، في ظل رغبة "الميرنغي" لضمه الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، وبالتالي، سيكون الصيف المقبل حاسمًا في مستقبل الكندي الدولي إذا أراد النادي الألماني الاستفادة ماديًّا.

وكانت هناك جلسة بين إدارة بايرن ميونخ ووكيل ديفيز، بحسب ما ذكرته مؤخرًا شبكة "سكاي سبورتس"، شعر منها النادي الألماني بأن اللاعب أقرب للرحيل منه للتجديد.

ووفقًا لما ذكره رامون ألفاريز، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن " ألفونسو ديفيز يريد بالفعل اللعب بقميص ريال مدريد، ولن يُجدد عقده مع البايرن".