النادي الأهلي يخسر جهود ديميرال لمدة شهرين

ويبدأ ديميرال، البالغ من العمر 25 عاما، البرنامج خلال الأيام المقبلة، وسيُشرف عليه في مرحلته الأولى الجهازُ الطبي في الأهلي.

وانضم ديميرال للأهلي في أغسطس الماضي بعقد ينتهي في 2026 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، وشارك المدافع التركي مع الأهلي في خمس مباريات، بواقع 450 دقيقة، حيث شارك بأربع في الدوري السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، لم يسجل فيها ولم يصنع.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي ويملك 19 نقطة من 9 مباريات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الوحدة اليوم في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، ثم يلاقي الهلال في قمة الجولة الـ11، على أن يواجه أبها يوم 31 أكتوبر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.