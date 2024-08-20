حقق البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي فوزا كبيرا على منافسه مساعد الدوسري، رئيس مجلس إدارة فريق "فالكونز"، بنتيجة (9-3) في بطولة تيكن ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت، مساء الثلاثاء.

وشارك نيمار في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في منافسات ودية، حيث نجح في تحقيق الانتصار رفقة فريقه على البطل السعودي مساعد الدوسري خلال الفعاليات المقامة داخل مدينة القدية.

وخلال المنافسات، ظهر نيمار متحمسا، حيث ترك اللعب وطلب من الجماهير الحاضرة في المدرجات، أن تشجع بقوة؛ وهو ما تم الاستجابة له فورًا.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أقيمت منافسات قوية في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالسعودية، وشهدت مشاركة العديد من الفرق الرياضية المختلفة.

ويسعى نيمار، البالغ 31 عامًا، للعودة مجددًا إلى المستطيل الأخضر، بعد أن غاب الفترة الماضية إثر تعرضه لإصابة الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروجواي، 18 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ ينتظر أن تشهد مواجهة الهلال والاتحاد حضوره في الجولة الرابعة من مباريات دوري روشن السعودي، 19 سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 373 يومًا.