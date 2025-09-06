بث مباشر لمباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

تفتتح البرتغال مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 يوم السبت في يريفان بمواجهة أرمينيا، في أمسية من المتوقع أن تكون مؤثرة للغاية للفريق والجماهير على حد سواء.

وتمثل هذه المباراة أول ظهور للمنتخب الوطني منذ الوفاة المفاجئة للمهاجم ديوغو جوتا.

وتوفي جوتا، الذي تألق في فوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية في يونيو، في حادثة مأساوية خارج الملعب خلال الصيف.

لا شك أن غيابه سيُثقل كاهل الفريق، الذي رفع كأس دوري الأمم بعد فوز دراماتيكي بركلات الترجيح على إسبانيا.

ومن المتوقع حضور مراسم التأبين قبل انطلاق المباراة، سواء في المدرجات أو على أرض الملعب.

ومن الجدير بالذكر أن لاعبي البرتغال سيضعون شارات سوداء تكريمًا لجوتا، وستسبق انطلاق المباراة دقيقة صمت.

ويبدأ طريق البرتغال إلى كأس العالم متأخرًا عن المعتاد، نظرًا إلى مشاركتها في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد أن أوقعتها القرعة إلى جانب المجر وجمهورية إيرلندا وأرمينيا، يُتوقع من فريق روبرتو مارتينيز أن يُثبت هيمنته مبكرًا.

