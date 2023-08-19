تقرير: الهلال ينهي إجراءات ضم ميتروفيتش بعقد لمدة 3 مواسم

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي أتم إجراءات تعاقده مع ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام الإنجليزي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الصحيفة إن "قيمة الصفقة تصل إلى 58 مليون يورو، حيث سيوقع اللاعب عقدا لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو".

وكان الهلال قد كثف مفاوضاته مع إدارة فولهام الفترة الماضية حتى حصلوا على موافقتهم الرسمية لإتمام الصفقة.