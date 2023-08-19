تقرير: الهلال ينهي إجراءات ضم ميتروفيتش بعقد لمدة 3 مواسم
كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي أتم إجراءات تعاقده مع ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام الإنجليزي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت الصحيفة إن "قيمة الصفقة تصل إلى 58 مليون يورو، حيث سيوقع اللاعب عقدا لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو".
وكان الهلال قد كثف مفاوضاته مع إدارة فولهام الفترة الماضية حتى حصلوا على موافقتهم الرسمية لإتمام الصفقة.
فيما أشارت شبكة "Foot Mercato" الفرنسية، إلى أن "ميتروفيتش سيسافر رفقة عائلته إلى الرياض، اليوم السبت، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، ليكون الصربي الدولي صفقة جديدة في الهلال بعد انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا والمغربي ياسين بونو في آخر 72 ساعة لتدعيم صفوف الزعيم السعودي للموسم الجديد".
وكان الهلال قد ضم إلى صفوفه لاعبين آخرين مثل: كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم.
وتألق ميتروفيتش مع فولهام، حيث سجل 111 هدفا خلال مسيرته مع الفريق، منها 28 هدفًا في مسابقة الدوري الإنجليزي.