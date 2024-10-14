أزمة حكام الدوري التونسي تصل لأروقة الحكومة ووزير الرياضة يهدّد

وصلت أزمة حكام الدوري التونسي للمحترفين إلى أروقة السلطات الرسمية بعد أيام من استقالة لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وإعلان الحكام رسميا مقاطعتهم لإجراء المباريات في مختلف الدوريات والأقسام احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم العالقة وتردي أوضاع عملهم فضلا عن الاتهامات والاعتداءات المعنوية والبدنية التي تستهدفهم.

ووفقا لما أكدته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، ينعقد اليوم الاثنين اجتماع رسمي بإشراف وزير الرياضة التونسي الصادق المورالي بعدد من ممثلي حكام الدوري ورئيس لجنة الحكام الجديد مراد الدعمي لحلّ الأزمة والإعلان عن قرارات جديدة لإنهاء الأزمة على أن يتم تحديد موعد وقف الإضراب وعودة السير العادي للمباريات.

وقالت المصادر ذاتها، إن وزير الرياضة، الذي لم يمرّ على تسلمه الحقيبة الوزارية أكثر من 6 أسابيع سينظر في مطالب الحكام والتواصل مع الاتحاد تمهيدا لصرف جزء من مستحقاتهم على أن تكون العودة لإدارة المباريات فورية وذلك في أول استئناف لمباريات الدوري يوم السبت 19 أكتوبر الجاري.

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ووفقا للمصادر ذاتها، سيتم الاتفاق رسميا على عدم مقاطعة المباريات مستقبلا، فيما راجت معلومات أنه من الشروط المؤكدة: عدم تسليط عقوبات مهما كان نوعها على الحكام الذين دعوا للمقاطعة، وذلك بعد استدعاء أحد الحكام للتحقيق معه ومساءلته من قبل اتحاد الكرة بعد رواج اسمه ضمن الحكام الذين حرضوا زملاءهم على الإضراب.

وتضيف المصادر أن وزير الرياضة الصادق المورالي استنكر ما قام به الحكام من تعطيل للمنافسات الرياضية، وهدد بأن يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن كل الحكام المقاطعين في حال استمرار الإضراب نهاية الأسبوع الجاري.

وكان حكام الدوري التونسي قاطعوا نهاية الأسبوع الماضي منافسات الجولة الافتتاحية للدوري التونسي للمحترفين للدرجة الثانية قبل أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل كل المباريات رغم وصول الأندية ودخولها أرض الملعب.

وتُستأنف مباريات الدوري التونسي للمحترفين في يومَي السبت والأحد(19-20) من أكتوبر الجاري من خلال منافسات الجولة الخامسة التي يتصدرها لقاء النادي الأفريقي وهو متصدر الترتيب، والصفاقسي في ملعب رادس الأولمبي.