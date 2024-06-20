في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي

وعلى صعيد المباراة، فقد شهدت تواجد الثنائي الإسباني السابق بنادي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في التشكيلة الأساسية.

وسجل هدف إنتر ميامي الأول، إيان فراي، في الدقيقة العاشرة وضاعف النتيجة، ليوناردو كامبانا، في الدقيقة 21.

وقلص الفارق لصالح كولومبوس كرو، كوتشو هيرنانديز، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يواصل إنتر ميامي تصدره لجدول ترتيب الدوري الأمريكي في المنطقة الشرقية برصيد 41 نقطة.