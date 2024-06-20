في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي
رغم غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، تمكن فريق إنتر ميامي من تحقيق الفوز على حساب كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الدوري الأمريكي.
وأقيمت مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو، فجر الخميس، على ملعب "تيس".
وشهدت المواجهة غياب ثنائي إنتر ميامي الهجومي ميسي وسواريز بسبب تواجدهما مع منتخبي الأرجنتين وأوروغواي، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.
وتنطلق كوبا أمريكا، فجر الجمعة، بمباراة الأرجنتين وكندا في افتتاح المسابقة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى صعيد المباراة، فقد شهدت تواجد الثنائي الإسباني السابق بنادي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في التشكيلة الأساسية.
وسجل هدف إنتر ميامي الأول، إيان فراي، في الدقيقة العاشرة وضاعف النتيجة، ليوناردو كامبانا، في الدقيقة 21.
وقلص الفارق لصالح كولومبوس كرو، كوتشو هيرنانديز، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.
بهذه النتيجة، يواصل إنتر ميامي تصدره لجدول ترتيب الدوري الأمريكي في المنطقة الشرقية برصيد 41 نقطة.