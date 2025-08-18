كومان يقدم "وعدا مثيرا" لجماهير النصر السعودي (فيديو)

قدّم النجم كينغسلي كومان، وعدًا مثيرًا لجماهير نادي النصر السعودي، بعد انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق.

ونجح النصر في التعاقد خلال هذا الصيف مع كومان، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بناء على طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المحتمل أن يظهر كومان مع النصر في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث سيلعب "العالمي" مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد

تصريحات مثيرة

أعرب كومان عن سعادته الغامرة بانضمامه إلى صفوف النصر السعودي، كاشفًا أن قراره بخوض تجربة الدوري المحلي جاء بعد دراسة متأنية، معبرًا عن طموحه برفع الألقاب وبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.

وجاءت تصريحات كومان عبر الحساب الرسمي للنادي، حيث كشف أن وجود زميله وصديقه المقرب، موسى ديمبيلي، في نادي الاتفاق لعب دورًا محوريًّا في إقناعه بالقدوم، قائلًا: "أخبرني ديمبيلي أن النصر يضم لاعبين متميزين، ورددت عليه بأنني أريد أن نكون الأفضل في السعودية".

وحول دوافع اختياره الدوري السعودي، أوضح كومان أن القرار لم يكن مبنيًّا على عامل واحد، بل تضافرت عدة أسباب، أبرزها رغبته في الانضمام إلى فريق عازم على العودة إلى منصات التتويج بعد موسم خالٍ من الألقاب، مؤكدًا أن التحدي الجديد يستحق المغامرة.

وختم النجم الفرنسي تصريحاته برسالة حماسية لجماهير النصر، قال فيها: "اخترت النصر لبدء مغامرة جديدة في بيئة مختلفة، وسأبذل كل جهدي لتحقيق الألقاب، لا أطيق الانتظار لأقابلكم وأقدم الأفضل على أرض الملعب".