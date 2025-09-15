"ضحوا بسنة".. شوبير يوجه اقتراحاً صادماً لإدارة الأهلي لإنقاذ الفريق

وجّه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير اقتراحاً صادماً إلى إدارة الأهلي المصري لإنقاذ مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع النتائج، وكان آخرها التعادل مع نظيره إنبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل مع إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، حصدها من فوز وحيد، وثلاثة تعادلات، إضافة إلى هزيمة أمام بيراميدز، في بداية تُعد من الأسوأ للنادي منذ سنوات طويلة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري، في اختبار جديد يسعى خلاله لتحسين نتائجه المحلية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الصفقات التي أبرمت تمت بناءً على طلب الجماهير وضغطها على الإدارة، لكننا فوجئنا فجأة بانتقادات لتلك الصفقات نفسها. حديثي هنا موجه للإدارة: من المفترض أن تستند القرارات إلى الاحتياجات الفنية ورؤية المدير الفني، لا أن يرحل المدرب لأنه رفض صفقة معينة أو لم يرغب في إشراك لاعب بعينه. نحن نكرر الخطأ ذاته، حيث تتحول القصة إلى فرحة عند تقديم اللاعبين الجدد، بينما المردود غائب".

وأضاف: "المشكلة الآن أن المدرجات لم تعد صاحبة القرار، بل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تتحكم. هذا سلاح قوي لا يمكن إنكاره".

وتابع: "على الإدارة أن تنظر إلى الناشئين وتلبّي الاحتياجات الحقيقية مثل رأس الحربة والظهير الأيسر، وأن تفكر في التجديد أيضاً. أقول للإدارة: ضحوا بسنة في البطولة، لكن ابنوا الفريق من جديد بشكل صحيح. هذا يمكن أن يحدث إذا صارحتم جمهوركم. الأهلي لديه اجتماع مهم جداً بين عماد النحاس، مدرب الفريق، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، مع اللاعبين فقط، ونتمنى أن يثمر هذا اللقاء عن نتائج إيجابية، وأن يعود الفريق كتلة واحدة، وهو ما غاب عن الأهلي في الفترة الماضية".