معروف بتدينه.. كريم بنزيما يوجّه بضم لاعب جزائري للاتحاد السعودي

دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة لضم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، بعد توجيهات من نجم الفريق الأول كريم بنزيما.

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ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي الشهير ماتيو موريتو، بدأ الاتحاد اتصالاته مع إدارة ميلان لدراسة إمكانية التعاقد مع بن ناصر، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء المطروحة لتعزيز خط وسط الفريق.

وأكد موريتو، عبر منصة "إكس"، أن الاتحاد يُجري مفاوضات مع ميلان من أجل انتقال نهائي للاعب الجزائري.

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ويأتي اهتمام النادي السعودي باللاعب الجزائري، الذي يُعرف بتديّنه والتزامه الأخلاقي، متوافقًا مع رؤية بنزيما الذي شدد على أهمية ضم لاعبين موهوبين.

كما يدرس الاتحاد تعزيز صفوفه بأسماء أخرى، مثل البرازيلي ويندل لاعب زينيت، إلا أن بن ناصر يظل الخيار الأول لخط الوسط.

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يُذكر أن بن ناصر لم يعد ضمن حسابات ميلان بقيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري، خاصة بعد إعارته إلى أولمبيك مارسيليا الموسم الماضي، الذي سعى للاحتفاظ به دون نجاح بسبب شروط ميلان المالية.