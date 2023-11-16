آخر تطورات إصابة كامافينغا
كشفت تقارير صحيفة أن إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، سوف يغادر معسكر منتخب فرنسا، اليوم الخميس، ويعود إلى ناديه الإسباني من أجل متابعة تطورات إصابته التي تعرَّض لها، مساء الأربعاء، في التدريبات.
وغادر كامافينغا، مران منتخب فرنسا، مصابًا في الركبة، عقب كرة مشتركة مع عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان.
وخرج نجم ريال مدريد من ملعب المران وهو يعرج ولم يتمكن من العودة لمواصلة التدريبات، بسبب شعوره بألم.
وقال برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، إن إصابة كامافينغا في الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليمنى، وسيبتعد اللاعب عن المباريات لمدة 6 أسابيع على الأقل.
فيما أوضحت إذاعة "RMC" أن "نتائج الفحوصات التي أجريت في المساء للاعب ليست على ما يرام، لذلك سيعود كامافينغا إلى مدريد اليوم، حيث سيخضع لاختبارات جديدة".
ويعول كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في الفترة الأخيرة على كامافينغا في خط الوسط، بسبب إصابة أوريلين تشواميني.
وسبق للاعب صاحب الـ21 عامًا ارتداء قميص منتخب فرنسسا في 13 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.
ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وضمن منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 إذ يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقَيه هولندا واليونان.