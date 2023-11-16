آخر تطورات إصابة كامافينغا

كشفت تقارير صحيفة أن إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، سوف يغادر معسكر منتخب فرنسا، اليوم الخميس، ويعود إلى ناديه الإسباني من أجل متابعة تطورات إصابته التي تعرَّض لها، مساء الأربعاء، في التدريبات.

وغادر كامافينغا، مران منتخب فرنسا، مصابًا في الركبة، عقب كرة مشتركة مع عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان.

وخرج نجم ريال مدريد من ملعب المران وهو يعرج ولم يتمكن من العودة لمواصلة التدريبات، بسبب شعوره بألم.