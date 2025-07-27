الاتحاد السعودي يتخذ قرارا حاسما تجاه "صفقات الأجانب"

أفادت تقارير إخبارية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي اتخذت قرارا حاسما بشأن إمكانية التحرك في الميركاتو الصيفي الحالي للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد.

ويضم الاتحاد لاعبين أجانب بارزين مثل كريم بنزيما، وحسام عوار، ونغولو كانتي، وفابينيو، وستيفين بيرغوين، وموسى ديابي، وتخلى النادي مؤخرا عن لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي انتقل إلى السد القطري، كما انتقل الإسباني غابرييل فيغا إلى بورتو البرتغالي.

أخبار ذات علاقة بعد دعمه لأنمار الحائلي.. كريم بنزيما يزف بشرى لجماهير الاتحاد السعودي

أخبار ذات علاقة ورط نفسه في مشكلة كبرى.. تبعات خطيرة لأكبر أخطاء بنزيما مع الاتحاد السعودي

وانتظرت جماهير "العميد" من الإدارة الرياضية التحرك بقوة في الميركاتو الحالي للتعاقد مع لاعبين جدد، ولكن يبدو أن هناك استراتيجية أخرى غير معلنة.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "المدينة" في تقرير لها فإن "إدارة نادي الاتحاد، بقيادة المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس وبالتنسيق مع المدرب الفرنسي لوران بلان، قد وضعت إستراتيجية واضحة لفترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026".

أخبار ذات علاقة بعد السقوط أمام فنربخشة.. أول تعليق من نجم الاتحاد السعودي حول مواجهة النصر

وأوضحت أن التعاقدات مع المحترفين الأجانب ستكون محصورة في حالات الطوارئ فقط، مع استمرار الاعتماد على الأسماء الحالية مثل النجم الفرنسي كريم بنزيما، وحسام عوار، ونغولو كانتي، ما لم تستدعِ الظروف تغييرات عاجلة.

وأشارت إلى أن الإدارة الرياضية أبقت خطوط التواصل مفتوحة مع وكلاء اللاعبين لمتابعة أي مستجدات محتملة في سوق الانتقالات.

وشددت على أن التوجه الأساسي للنادي ينصب على تعزيز الصفوف بالمواهب المحلية، حيث تواصل إدارة الاتحاد مفاوضاتها لاستكمال احتياجات الفريق من اللاعبين السعوديين.