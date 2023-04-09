باينا يقدم شكوى ضد فالفيردي إلى الشرطة

وتعرض أليكس بايينا للاعتداء من قبل فالفيردي في مرآب ملعب سانتياغو برنابيو، عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز "الغواصات الصفراء" 3-2.

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين، وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس بينا لأن الأخير قال لفالفيردي: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يُولد" في مباراة ريال مدريد، وفياريال بكأس ملك إسبانيا، يوم 19 يناير الماضي.