باينا يقدم شكوى ضد فالفيردي إلى الشرطة
قرر أليكس باينا لاعب نادي فياريال الإسباني، تقديم شكوى في الشرطة، ضد الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد
وتعرض أليكس بايينا للاعتداء من قبل فالفيردي في مرآب ملعب سانتياغو برنابيو، عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز "الغواصات الصفراء" 3-2.
وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين، وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.
وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس بينا لأن الأخير قال لفالفيردي: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يُولد" في مباراة ريال مدريد، وفياريال بكأس ملك إسبانيا، يوم 19 يناير الماضي.
وقرر أليكس باينا، بالاشتراك مع نادي فياريال، تقديم بلاغ للشرطة بشأن الواقعة وهي مسجلة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي واللاعب سيناقشان الخطوات التالية مع الشرطة المحلية.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن القضية ستخضع لإجراءات جنائية، لذلك لن تكون هناك عقوبات رياضية.
وفي نفس السياق قال أليكس باينا لاعب وسط فياريال إنه حزين للغاية بشأن الهجوم، بعد ادعاءات حول مهاجمته من قبل الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عقب مواجهة الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني.
وشارك باينا في المباراة بأكملها، وصنع هدف الفوز 3-2 لزميله النيجيري صامويل شوكويزي قبل 10 دقائق من النهاية.