تين هاغ بعد الخسارة من بورنموث: تشكيلة مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي

وأي تفاؤل ناجم عن الفوز على تشيلسي يوم الأربعاء الماضي والذي جعل يونايتد صاحب المركز السادس يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تبخر بعد الخسارة 3-صفر على أرضه أمام بورنموث.

ولم تكن هيمنة بورنموث على المباراة من البداية للنهاية تقريبا من قبيل الصدفة وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الأهداف الثلاثة التي سجلها دومينيك سولانكي وفيليب بيلينغ وماركوس سينسي.

وخسر يونايتد حتى الآن أربع مرات على أرضه في الدوري الممتاز و11 مرة في 23 مباراة في كافة المسابقات، وأصبح مستقبل تين هاغ غامضا مرة أخرى.

وبدا المدرب يائسا تحت الأمطار الغزيرة في أولد ترافورد وقال بعد ذلك إن فريقه لم يبدأ المباراة بالشكل الصحيح.

وقال تين هاغ: "أعتقد أننا كتشكيلة لسنا جيدين بما يكفي لنحظى بأداء ثابت ومتسق، وعلينا العمل كفريق لتحسين ذلك، نحن غير متسقين حقا ولدينا القدرة على القيام بذلك ولكن عليك أن تفعل ذلك في كل مباراة وكل ثلاثة أيام.

"علينا أن نتحسن كمجموعة. علينا أن نكون أكثر صرامة حتى نكون مستعدين للمباراة منذ البداية. قلت بالأمس إنه لا يمكن أن تكون في هذا الدوري إذا كنت لا تلعب على أعلى المستويات لأنك ستخسر".