أندريه أونانا يعتدي على مشجع بعد هزيمة الكاميرون أمام الرأس الأخضر (فيديو)

اعتدى أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني على أحد المشجعين عقب الخسارة المفاجئة أمام الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا حول سلوك الحارس.

أونانا، الذي فقد مكانه الأساسي مع مانشستر يونايتد بعد سلسلة من الأخطاء، وافق على الانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل.

أخبار ذات علاقة أسوأ من أونانا.. جماهير مانشستر يونايتد تطالب بطرد نجمي الفريق

ولن تتضمن الصفقة أي مقابل مالي للنادي الإنجليزي، كما لا يملك الفريق التركي خيار الشراء النهائي، لكنها ستمنح الحارس الكاميروني زيادة مالية كبيرة من خلال مكافآت التوقيع والحوافز.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، أنهى الناديان جميع الإجراءات الرسمية الخاصة بالانتقال، فيما وافق أونانا بالفعل على شروط العقد. وبذلك يكون مانشستر يونايتد قد تخلص من لاعب لم يعد ضمن حسابات مدربه روبن أموريم، في إطار مساعيه لإعادة بناء الفريق.

أخبار ذات علاقة بديل أونانا "المروع" يصدم جماهير مانشستر يونايتد

الحارس الغاضب يعتدي على مشجع

لكن الأزمة تفجرت خلال فترة التوقف الدولي، حين تسبب أونانا في هدف الرأس الأخضر بعدما لزم خط المرمى وترك المهاجم ديلون ليفرامينتو يسدد بحرية مسجلًا هدف الفوز الذي منح فريقه صدارة المجموعة.

وبعد صافرة النهاية، اجتاح مشجعو الرأس الأخضر الملعب للاحتفال، ليقترب أحدهم من أونانا محاولًا التقاط صورة شخصية معه.

ولكن ردّ أونانا بعنف ودفع المشجع على وجهه، في لقطة أثارت موجة انتقادات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الكاميروني أو الفيفا سيفرضان عقوبة على اللاعب، لكن الأنظار تتجه الآن نحو انتقاله إلى تركيا، الذي قد يمثل نهاية لمعاناته في أولد ترافورد.