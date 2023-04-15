من يقف وراء التحول العضلي المذهل لكامافينغا؟ (صور)

وتم توظيف كامافينغا بالفعل في مركز الظهير الأيسر أكثر من مرة هذا الموسم، لتغطية النقص الحاد في هذا المركز بغياب فيرلاند ميندي عن أغلب فترات الموسم بسبب الإصابة.

ويبلغ اللاعب الفرنسي الشاب من العمر 20 عاماً فقط، وقد شوهد مؤخرا وهو يتدرب في منزله بعيدا عن تدريبات الفريق مع مدرب خاص.