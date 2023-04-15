من يقف وراء التحول العضلي المذهل لكامافينغا؟ (صور)
نشر إدواردو كامافينغا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صورا أظهرت تحولا كبيرا في تكوينه الجسدي؛ ما لفت الانتباه إلى احترافية اللاعب واهتمامه بجسده بشكل كبير.
ويقدم كامافينغا مستويات ممتازة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث بات من العناصر المؤثرة في تشكيل كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، بل عنصرا مهما في تغطية غيابات الفريق من خلال قدرته على اللعب في أكثر من مركز.
وتم توظيف كامافينغا بالفعل في مركز الظهير الأيسر أكثر من مرة هذا الموسم، لتغطية النقص الحاد في هذا المركز بغياب فيرلاند ميندي عن أغلب فترات الموسم بسبب الإصابة.
ويبلغ اللاعب الفرنسي الشاب من العمر 20 عاماً فقط، وقد شوهد مؤخرا وهو يتدرب في منزله بعيدا عن تدريبات الفريق مع مدرب خاص.
وبحسب ريليفو، فإن المدرب الخاص يوهان فرانشكوين له دور كبير في التطور العضلي المذهل لإدواردو، حيث تحولت عضلات اللاعب بشكل لافت للنظر خلال 7 أشهر فقط.
ونشر كامافينغا بالفعل صورا له رفقة مدربه الخاص فرانشكوين.
وأبدى أرفالو أربيلوا لاعب ريال مدريد الشاب ومدرب فريق الشباب بالنادي إعجابه بعضلات كامافينغا، حيث نشر صورة له وهو يتدرب مشجعا إياه على المواصلة.
وقال كامافينغا مؤخرا إنه لطالما سمع كلمات الإشادة من رفاقه حول قوته وتطوره البدني.
وتابع :"نظرًا لأن لدي مدربًا بدنيًا وألعب الآن أكثر من قبل، فقد قمنا بتغيير حصصنا التدريبية".
وسينتهي عقد إدواردو كامافينغا مع ريال مدريد في عام 2027، حيث يتم العمل حاليا على تحسين راتبه مع إضافة عام أو اثنين في العقد.