أعلن الأهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، صفقتين لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل "2024–2025".

وتأهل الأهلي بنغازي إلى دوري الأبطال بعد احتلاله وصافة ترتيب الدوري الليبي في الموسم الماضي خلف نادي النصر الذي توج رسميًا باللقب.

ويفتتح الأهلي بنغازي مشواره بمواجهة قوية ضد الهلال السوداني على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي يوم 18 أغسطس الحالي، ثم تقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه على الأرجح في تنزانيا.

وتعاقد الفريق الليبي مع مصطفى حمزة لاعب وسط نادي الأخضر صاحب الـ31 عامًا لتدعيم صفوفه.

وأتم الأهلي بنغازي أيضًا تعاقده مع المعتصم بالله اللافي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي النصر.

ولم يجدد اللافي عقده مع النصر، وقرر اللاعب صاحب الـ24 عامًا الانضمام إلى الأهلي بنغازي في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي بنغازي لخوض منافسات الموسم المقبل بالمشاركة في بطولة ودية ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي.

وتعاقد الفريق الليبي مع الحارس رضوان توفيق بجانب الحصول على خدمات عبد المنعم عكاشة صانع الألعاب والمهاجم السوداني جون مالو.