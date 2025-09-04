تصفيات أوروبا وإفريقيا المؤهلة للمونديال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الخميس، عدة مباريات نارية تتراوح بين تصفيات كأس العالم 2026، في أوروبا وإفريقيا، ومباريات ودية تستعد فيها المنتخبات لاستحقاقاتها المقبلة.

في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال، تلعب جورجيا وتركيا، ليتصدر بعدها المشهد ثلاث مواجهات قوية تُلعب في وقت واحد أبرزها هولندا وبولندا، بالإضافة إلى مواجهة سلوفاكيا وألمانيا، ولقاء بلغاريا وإسبانيا.

في تصفيات إفريقيا، تبدأ المنافسات بمواجهة بين أنغولا وليبيا، ثم يخوض الكاميرون مواجهة أمام إسواتيني، فيما يستقبل منتخب تونس نظيره ليبيريا، ثم الجزائر مع بوتسوانا.

على صعيد المباريات الودية، يلعب العراق ضد هونغ كونغ، فيما يستعد منتخب السعودية لمواجهة مقدونيا الشمالية وتجمع المباراة الودية الأخرى بين الإمارات وسوريا، فيما يلعب منتخب الأردن مباراة ودية مهمة أمام روسيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم أوروبا

جورجيا * تركيا 7:00 مساء beIN SPORTS 3

سلوفاكيا * ألمانيا 9:45 مساء beIN SPORTS 3

هولندا * بولندا 9:45 مساء beIN SPORTS 2

بلغاريا * إسبانيا 9:45 مساء beIN SPORTS 1

تصفيات إفريقيا

أنغولا * ليبيا 7:00 مساء SSC Extra 1 HD

الكاميرون * إسواتيني 10:00 مساء

تونس * ليبيريا 10:00 مساء SSC Sport

الجزائر * بوتسوانا 10:00 مساء SSC Sport

مباريات ودية

العراق * هونغ كونغ 12:00 ظهرًا – القناة الرابعة العراقية

السعودية * مقدونيا الشمالية 6:00 مساء قناة STC TV - beIN Sports 1HD

الإمارات * سوريا 7:30 مساء – أبو ظبي الرياضية – دبي الرياضية

روسيا * الأردن 8:00 مساء – قناة الأردن الرياضية