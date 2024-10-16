تعليق رائع من زوجة نيمار حول مواقيت الصلاة

يبدو أن برونا بيانكاردي، عارضة الأزياء البرازيلية وزوجة نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، بدأت تتفاعل بشكل رائع مع طبيعة الثقافة السعودية والعيش في بلد عربي، حيث أظهرت مؤخرًا حبها لصوت الأذان؛ ما دفعها لنشر الأمر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعيش برونا بيانكاردي برفقة نيمار حاليًّا في السعودية حيث يلعب النجم البرازيلي مع الهلال السعودي، ورزقا مؤخرًا بابنتهما "مافي" والتي تعد كلمة السر في حضورهما معًا، وظهورهما في أكثر من مناسبة.

وقامت برونا بنشر صوت أذان الصلوت الخمس عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، ولم تكتف بذلك بل قامت بشرح الأمر لمتابعيها، قائلة: "مواقيت الصلاة في الرياض تضبط إيقاع الحياة هنا، إذ يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم".

وأضافت: "يصلي المسلمون 5 مرات في اليوم، وفقًا لأركان الإسلام الخمسة، وهي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".

وكان أحدث ظهور لنيمار وصديقته مؤخرًا في ملعب "المملكة أرينا" خلال حضورهما حدثًا خاصًّا بافتتاح موسم الرياض.

نيمار بدا سعيدًا مع برونا حيث ظهرا في لقطات عديدة نُشرت عبر منصة "إكس"، بيّنت حماسة الثنائي خلال حضور أحد النزالات في الملعب.

ويخوض نيمار حاليًّا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرَّض لها على مستوى الركبة العام الماضي.

وأصبح صاحب الـ32 عاما قريبا من العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية للهلال.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" مؤخرا فإن نيمار قد يعود للملاعب من جديد خلال مباراة الهلال أمام مضيفه العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين المقبل، فيما رجحت تقارير أخرى أن يعود في المواجهة التي تليها ضد الاستقلال الإيراني.