النصر يدك شباك الأهلي طرابلس بثنائية وينفرد بصدارة "سداسي تتويج" الدوري الليبي

انفرد نادي النصر بصدارة دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم، بعد فوزه على الأهلي طرابلس بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط هجمات متبادلة من الطرفين، وتأخر التهديف حتى جاءت الدقيقة 82، ونجح النصر في التسجيل عن طريق البديل الجزولي نوح الذي سجل الهدف الأول من انفراد بمرمى الأهلي طرابلس.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن النصر من إحراز الهدف الثاني عن طريق جوناثان سواه.

شاهد اهداف النصر و الأهلي طرابلس في الجولة الثالثة من سداسي التتويج المنتهية بإنتصار النصر بهدفين دون رد في الوقت الأخير من المباراة🤯🏆💚 #LaGrinta Posted by LaGrinta on Sunday, July 14, 2024

بهذا الفوز يكون النصر قد حقق فوزه الثالث على التوالي، في دور سداسي التتويج ليصل إلى النقطة التاسعة، وينفرد بصدارة ترتيب فرق السداسي.

بينما توقف رصيد الأهلي طرابلس عند ست نقاط.

في المباراة الثانية، فاز الأهلي بنغازي على المدينة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فيما انتهت مباراة الهلال والسويحلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الليبي

1- النصر 9 نقاط

2- الأهلي طرابلس 6 نقاط

3- الأهلي بنغازي 4 نقاط

4- الهلال 3 نقاط

5- السويحلي نقطة واحدة

6- المدينة نقطة واحدة