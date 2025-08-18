ردّ رسمي.. هل يعود الأمير فهد بن خالد لرئاسة الأهلي السعودي؟

فجرت تقارير إخبارية قريبة من نادي الأهلي السعودي مفاجأة مدوية بشأن رئاسة النادي في الفترة المقبلة وذلك بعد أيام قليلة من احتفاظ خالد العيسى بمنصبه وبدايته ولاية جديدة على رأس بطل آسيا.

وبعد تزكية خالد العيسى رئيسًا لشركة النادي الأهلي غير الربحية، من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي، راجت أنباء في محيط النادي عن إمكانية عودة الأمير فهد بن خالد لتولي الرئاسة.

ووفقا لبعض المصادر، بدا من الوارد أن يعود فهد بن خالد لرئاسة الأهلي بقرار من صندوق الاستثمارات السعودي، المالك لـ75% من أسهم النادي.

أخبار ذات علاقة خالد العيسى يحتفظ برئاسة الأهلي السعودي

ورد فهد بن خالد على تلك أنباء اقترابه من تولي رئاسة الأهلي بالنفي مشيرا إلى أنه لم يفكر في العودة من جديد، وذلك وفق ما أفاد به الإعلامي الرياضي السعودي فيصل الجفن في برنامج "ملاعب" على إذاعة العربية أف أم.

وقال فيصل الجفن إنه تلقى اتصالًا من الأمير فهد بن خالد للرد على أنباء اقترابه من رئاسة النادي الأهلي، مضيقا: "مساء اليوم الإثنين، أكد لي فهد بن خالد عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن توليه الرئاسة".

أخبار ذات علاقة عودة خالد العيسى.. مفاجأة مدوية في انتخابات رئاسة الأهلي السعودي

وعاد الجفن للتأكيد على أنه رغم النفي الرسمي من فهد بن خالد للعودة لرئاسة الأهلي السعودي، فإن الأمور قد تتغير في المستقبل القريب مضيفا: "ركز الأمير فهد بن خالد على قول كلمة "حاليا"، ما يعني أن المستقبل قد يخفي أمرا آخر.

أخبار ذات علاقة تنافس ثنائي على رئاسة الأهلي السعودي بعد استبعاد خالد العيسى

وبعد تزكية خالد العيسى لمواصلة فترة رئاسته للأهلي، يشارك النادي في أول مسابقة رسمية في الموسم الجديد وذلك بعد غد الأربعاء من خلال كأس السوبر السعودي.

ويلاقي رفاق رياض محرز في نصف النهائي نادي القادسية في حين يلتقي النصر والاتحاد غدا الثلاثاء في نصف النهائي الأول.