ودّع نادي الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح. في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب السلام.

واتجه ناديا الزمالك وطلائع الجيش إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء مواجهتهما في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين

افتتح أحمد إيشو التسجيل للزمالك في الدقيقة 81، ولكن محمد حمدي زكي أدرك التعادل للجيش في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء ليتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وابتسمت ركلات الترجيح لفريق الجيش، وفاز 4/5، بعد أن أضاع زياد كمال لاعب الزمالك لركلة ترجيح.

تأهل بيراميدز

كما تأهل بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر لكرة القدم بعدما تفوق 4-صفر على ضيفه الجونة يوم الأربعاء.

وتقدم بيراميدز بهدف أحرزه الكونجولي فيستون ماييلي في الدقيقة الثامنة بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يضاعف أحمد سامي النتيجة في الدقيقة 42 بضربة رأس أيضا.

وسجل بلاتي توريه الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة قوية. وبعدما أهدر ركلة جزاء، نجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79 بكرة ساقطة إلى داخل الشباك مستغلا تقدم الحارس.

الإسماعيلي يتقدم

وفي وقت سابق اليوم، تقدم الإسماعيلي إلى دور الثمانية للمسابقة بعدما سجل الفلسطيني خالد النبريصي هدفا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه سموحة، بينما فاز زد 3-صفر على سيراميكا كليوباترا.

ومنح النبريصي التقدم مبكرا لصاحب الأرض في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نادر فرج.

وتعاون فرج مع زميله مجددا بعدما أرسل ركلة ركنية حولها النبريصي بضربة رأس بعد ثماني دقائق من نهاية الاستراحة.

ويلعب الإسماعيلي في الدور المقبل مع طلائع الجيش الذي أقصى الزمالك من البطولة.

واحتاج زد لأشواط إضافية للتفوق 3-صفر على مضيفه سيراميكا كليوباترا بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيلعب أمام مودرن سبورت، الذي تفوق على إنبي أمس الثلاثاء، في الدور المقبل.