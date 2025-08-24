ملخص وأهداف ونتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام بالدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نزيفه في نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل أمام فولهام 1/1، مساء الأحد، ليخسر نقطتين ثمينتين.

تمكن مانشستر يونايتد من كسر حالة الجمود، عندما سجل ليني يورو هدف التقدم برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولكن في الدقيقة 72، قلب البديل سميث روي النتيجة لصالح فولهام، حيث سجل هدف التعادل.

ويقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام بالدوري الإنجليزي، خلال السطور التالية.

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل فولهام

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3: العارضة تنقذ مرمى فولهام وتتصدى لتسديدة كونيا نجم مانشستر.

الدقيقة 14: حارس فولهام يتألق ويتصدى لانفراد كونيا نجم اليونايتد.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة والتعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة 36: ضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد.

الدقيقة 38: برونو فرنانديز يضيع ركلة الجزاء، بعد أن سددها عالية، وأطاح بها في السماء.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+ 1: دفاع اليونايتد يبعد الكرة من على خط المرمى ويمن هدف مؤكد لفولهام.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 48: حارس فولهام يواصل تألقه ويتصدى لتسديدة ديالو.

الدقيقة 58: الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ليني يورو، برأسية رائعة.

الدقيقة 72: هدف التعادل لصالح فولهام عن طريق البديل سميث روي.

سميث روي يسجل هدف التعادل لحظة دخوله مباشرة، بعد متابعة لعرضية زميله، وسددها بقدمه في الشباك.

الدقيقة 87: رأسية من هاري ماغواير تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1