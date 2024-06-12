موقف مانشستر سيتي من استمرار كانسيلو مع برشلونة

وأضاف التقرير: "في اجتماع عقد أخيرًا، نقلت إدارة النادي الإنجليزي إلى خورخي مينديز، وكيل اللاعب، رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن مانشستر سيتي يضغط بالفعل من خلال الحاجة إلى الاتفاق على صفقة انتقال مع الأخذ في الاعتبار العروض الأخرى التي وصلت إلى النادي من أجل كانسيلو".

ودخل برشلونة ومانشستر سيتي بالفعل في محادثات ووضعا إطارًا زمنيًا لإيجاد حل قريبًا. وقال غوارديولا في تصريحات له أخيرا: "إذا أراد اللاعب البقاء في برشلونة وتمكن الناديان من الاتفاق على المبلغ، فسوف يعود كانسيلو إلى اللعب مع برشلونة".