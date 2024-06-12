موقف مانشستر سيتي من استمرار كانسيلو مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي مانشستر سيتي من استمرار جواو كانسيلو في صفوف برشلونة للموسم المقبل.
وانتقل الظهير البرتغالي إلى برشلونة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء خلال الموسم الماضي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "مانشستر سيتي منفتح على التفاوض مع برشلونة بشأن جواو كانسيلو، إذ يرغب اللاعب في الاستمرار مع البارسا، وفي ملعب الاتحاد، هناك استعداد لتسهيل رحيله، ولا يعتمد الفريق على اللاعب البرتغالي طالما بقي بيب غوارديولا في منصب المدير الفني، وهم يفضلون إيجاد حل مناسب وممكن لجميع الأطراف، على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلاً".
وأضاف التقرير: "في اجتماع عقد أخيرًا، نقلت إدارة النادي الإنجليزي إلى خورخي مينديز، وكيل اللاعب، رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن مانشستر سيتي يضغط بالفعل من خلال الحاجة إلى الاتفاق على صفقة انتقال مع الأخذ في الاعتبار العروض الأخرى التي وصلت إلى النادي من أجل كانسيلو".
ودخل برشلونة ومانشستر سيتي بالفعل في محادثات ووضعا إطارًا زمنيًا لإيجاد حل قريبًا. وقال غوارديولا في تصريحات له أخيرا: "إذا أراد اللاعب البقاء في برشلونة وتمكن الناديان من الاتفاق على المبلغ، فسوف يعود كانسيلو إلى اللعب مع برشلونة".
وفي منتصف الموسم السابق 2022-2023 لعب كانسيلو معارا في صفوف بايرن ميونخ بعد خلاف مع غوارديولا.
ولعب كانسيلو 32 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين وصنع 4.
وفي دوري الأبطال مع برشلونة لعب 10 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفا.