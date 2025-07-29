الترجي التونسي يتخذ إجراءات حاسمة مع 3 محترفين أجانب

قرّر الترجي التونسي اليوم الثلاثاء إحالة لاعبَيْه البرازيليين يان ساس ورودريغو رودريغيز على التدرب مع مجموعة ثانية من اللاعبين وذلك بعد عودتهما إلى تونس في أعقاب فترة إجازة مطولة في البرازيل.

ولم يظهر المحترفان البرازيليان في تدريبات الترجي ومبارياته منذ المواجهة الأخيرة في كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يقضيا إجازة دامت أكثر من شهر في البرازيل.

وعاد اللاعبان أمس الاثنين إلى تونس قبل أن يلتحقا بالتدريبات اليوم الثلاثاء، إلا أن المدرب ماهر الكنزاري بالتشاور مع رئيس النادي حمدي المدب أخضعهما للتدرب مع مجموعة ثانية من اللاعبين خصوصا أنه من الصعب أن يتم الدفع بهما في مواجهة كأس السوبر يوم الأحد المقبل.

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ويبدأ الترجي موسمه الجديد الأحد 3 أغسطس بمواجهة الملعب التونسي في نهائي كأس السوبر 2024 ـ 2025 وذلك على ملعب رادس الأولمبي، في نسخة مكررة من نهائي الموسم الماضي الذي حسمه الفريق الأحمر والأصفر (2 ـ 0).

واتخذ المدرب ماهر الكنزاري قرارا بعدم التعويل على كل من يان ساس ورودريغيز في المباراة المرتقبة من أجل الحصول على أول ألقاب الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم جاهزيتهما وفق ما أكدته مصادر قريبة من الترجي.

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وينتظر أن يواصل يان ساس مشواره الاحترافي مع الترجي حتى نهاية عقده في يونيو 2026 في حين تتجه إدارة النادي إلى التفاوض مع رودريغو رودريغيز بشأن رحيله عن النادي بعد أن فشل في تقديم الإضافة خلال موسم 2024 ـ 2025.

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وكان ياس ساس مقررا أن يعود إلى تدريبات الترجي استعدادا للموسم الجديد في بداية النصف الثاني من شهر يوليو الجاري، إلا أنه قرر تمديد إجازته في بلده للاحتفال بزاوجه وفق ما أكدته مصادر قريبة من النادي.

وعاد ساس إلى التدريبات مع مواطنه رودريغو رودريغيز لكن وضعية المحترفين البرازيليين تبدو مختلفة تماما، إذ سيتم الاحتفاظ بالأول ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد بينما لن يكون الثاني على الأرجح في حسابات مدربه.

وبالتوازي مع ترقب القرار بشأن رودريغيز، قرر الترجي رسميا فسخ عقد لاعبه التوغولي روجر أهولو بعد أن خرج نهائيا من حسابات الجهاز الفني نتيجة تلاحق إصاباته وتراجع مردوده.