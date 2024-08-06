توفي سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي، فجر الثلاثاء، في خبر صادم لمحبي "العالمي" والكرة السعودية.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قدم خلاله النعي في وفاة سلطان الدغيثر كما قدم خالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، إلا أنه ستقام مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل عصر اليوم الثلاثاء من جامع الراجحي بالعاصمة السعودية الرياض.

كما نعت شركة "زين" السعودية للاتصالات، وفاة سلطان الدغيثر، ونشرت في بيان رسمي عبر حسابها بمنصة "إكس"، قائلة: "ينعى رئيس مجلس إدارة زين السعودية وأعضاء المجلس ومنسوبيها المغفور له -بإذن الله- الرئيس التنفيذي المهندس "سلطان بن عبد العزيز الدغيثر" رحمه الله".. سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

من هو سلطان الدغيثر؟

سلطان بن عبد العزيز الدغيثر حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والاتصالات عام 2005، من جامعة الملك سعود.

كان الراحل يتمتع بمسيرةٍ حافلة بالإنجازات والخبرة في الإدارة التنفيذية والتشغيلية والتقنية تمتد لـ19 عاماً في شركة الاتصالات "زين" التي كان يعمل بها، وأسهم في مضاعفة القيمة السوقية للشركة.

المهندس سلطان الدغيثر شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زين" للاتصالات المتنقلة السعودية بجانب رئيس مجلس إدارة شركة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية.

وطبق الدغيثر قيم "التنوع والشمول في شركة "زين"، حيث شهدت المرأة تحت قيادته، التمكين في مناصب القيادية بقطاع التقنية والاتصالات.

أخبار ذات علاقة وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة النصر السعودي

كما كان قائدا للشراكة الاستراتيجية بين "زين السعودية" وشركة "بلاي هيرا" العالمية لرياضات الإلكترونية، وأثمر هذا التعاون عن تأسيس شركة "بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وكان الراحل مساهمًا في إطلاق شركة "تمام التمويل".

كما شغل سلطان الدغيثر عضوية مجلس إدارة شركة نادي النصر منذ شهر يوليو 2023.

ويعد عبد العزيز الدغيثر والد الراحل سلطان أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين.