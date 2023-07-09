رفض طعن مرتضى منصور وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة النادي الأبيض.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، من المقرر أن يدعو مجلس إدارة الزمالك، إلى انتخابات على منصب رئيس النادي في جمعيته العمومية المحدد لها 11 أغسطس المقبل.

وفي 16 أبريل الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.

وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.