كريستيانو رونالدو يسخر من ترتيب أفضل اللاعبين في 2023 (صورة)

ورونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، انضم إلى النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وسبق أن نال رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها عام 2017، كما فاز بجائزة "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم 3 مرات آخرها أيضا في 2017.

وخلال الموسم الحالي سجل رونالدو 23 هدفا وصنع 11 في 24 مباراة، وبشكل عام سجل للنصر 37 هدفا وصنع 13 في 43 مباراة.

وعلى مستوى الدوري السعودي يتصدر رونالدو ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وتصدر رونالدو ترتيب هدافي عام 2023 بتسجيله 53 هدفا.