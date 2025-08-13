بعد تغريدة محمد صلاح المزلزلة.. تحرك رسمي لإنقاذ أطفال غزة

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمساعدة المحتاجين في غزة، ودعم جهود إيصال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين، بعدما وضعه النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في وضع محرج.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد نعى النجم الفلسطيني السابق سليمان العبيد الملقب "بيليه فلسطين"، من دون الإشارة إلى مكان وفاته والجهة التي قتلته؛ ما دفع النجم المصري للتعليق وطرح السؤال :"هل ممكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا"؟.

ولم يشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوفاة النجم الفلسطيني إثر غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في طابور لاستلام المساعدات الغذائية.

وتفاعل عدة نجوم مع تغريدة محمد صلاح، بينهم النجم السابق لمنتخب إنجلترا والمحلل الرياضي الحالي غاري لينيكير، الذي علّق بعد ذلك :"لا نسمعك يا ويفا".

وبعد الإحراج الكبير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تغريدة محمد صلاح، أصدر بيانًا عن بداية الشراكة مع 3 منظمات خيرية لمساعدة الأطفال في غزة، وهي : أطباء بلا حدود، وأطباء العالم، والمنظمة الدولية للاحتياجات الخاصة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال هذه الخطوة تقديم المساعدات للمحتاجين في غزة وفلسطين، في ظل الأخبار عن المجاعة التي يعانون منها بسبب الحصار الإسرائيلي، وسياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في غزة.