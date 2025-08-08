مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

يدشن الزمالك، انطلاقة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة صعبة في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الزمالك مباريات هذا الموسم تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وستكون مباراة الزمالك ضد سيراميكا، بمثابة أول تعارف بين جماهير الزمالك ومدربهم الجديد فيريرا.

وأبرم الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وضم أيضا عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو، إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي، والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل من زد.

وكان آخر صفقات الفريق الأبيض هو البرازيلي خوان ألفينا قادما أولكسندريا الأوكراني بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سيراميكا، في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وتقدم "إرم نيوز" بثًّا مباشرا لأحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري:

تشكيل الزمالك

تشكيل سيراميكا

مشاهدة البث المباشر للمباراة

الدقيقة 3: العارضة تتعاطف مع الزمالك وترد تسديدة فخري لاكاي مهاجم سيراميكا.

مرور نصف ساعة والتعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.