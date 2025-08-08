المرصد: مسيرة إسرائيلية تستهدف مقرا للأمـن الداخلي في مدينة السلام بريف القنيطرة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

فريق الزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 5:20 م

يدشن الزمالك، انطلاقة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة صعبة في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

ويخوض الزمالك مباريات هذا الموسم تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وستكون مباراة الزمالك ضد سيراميكا، بمثابة أول تعارف بين جماهير الزمالك ومدربهم الجديد فيريرا.

وأبرم الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وضم أيضا عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو، إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي، والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل من زد.

وكان آخر صفقات الفريق الأبيض هو البرازيلي خوان ألفينا قادما أولكسندريا الأوكراني بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سيراميكا، في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وتقدم "إرم نيوز" بثًّا مباشرا لأحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري:

تشكيل الزمالك

 

011e0eb5-0c8c-4e7c-9da2-2f69e7642020

 

تشكيل سيراميكا

 

a09a4939-82dd-4328-a9e4-616afe3c046a

 

مشاهدة البث المباشر للمباراة

 

الدقيقة 3: العارضة تتعاطف مع الزمالك وترد تسديدة فخري لاكاي مهاجم سيراميكا.

مرور نصف ساعة والتعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

