"مقرب من الخطيب" يهاجم حسام غالي بعد تصريحاته المثيرة للجدل (فيديو)

رد أسامة حسني، نجم الأهلي المصري الأسبق، على تصريحات حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء التي أثارت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية.

وقال غالي في إحدى منصات البودكاست إنه يرغب في الترشح لرئاسة الأهلي؛ لأنه يستطيع تطبيق مبادئ النادي ويعلم طموحات وأهداف القلعة الحمراء جيداً، ولكنه لا يستطيع في الوقت الحالي الترشح لأنه لا يستطيع حمل سيف ودرع لخوض معارك ستكون صعبة وشرسة.

وأضاف أسامة حسني زوج ابنة محمود الخطيب:" لو أصبحت رئيساً للأهلي سأختار أشخاصا يقدرون قيمة الكيان ويعملون بإنكار ذات، ولن أختار أشخاصا متسلقين، بل سأضم شخصيات قوية".

وقال أسامة حسني عبر قناة MBC MASR:" حق مشروع لأي عضو بالجمعية العمومية بالنادي الأهلي الترشح على أي منصب في الانتخابات، ولكن النادي الأهلي له حق أيضاً على الجميع".

وأضاف:" لا أوافق حسام غالي في توقيت هذه التصريحات والتي أراها غير مناسبة؛ لأنه لا يوجد حالياً اجتماع للجمعية العمومية للأهلي كما لم يتم تحديد موعد للانتخابات".

وتابع:" الأهم من كل ذلك أن الأهلي سيخوض 5 مباريات مهمة بالدوري المصري من بينها لقاء الزمالك، والفريق يحتاج إلى الهدوء".

وواصل:" من حق حسام غالي أن يقول ما يريد، ولكن التوقيت غير مناسب لأن المباريات القادمة تحتاج إلى هدوء لأنها حاسمة في مشوار الدوري".

وزاد أسامة حسني قائلاً:" لا أعلم المقصود من تصريحات حسام غالي ولا أستطيع الحكم عليها وما أعلمه أن طموح أي فرد الترشح لرئاسة الأهلي، ولكن الأمر ليس بالكلام بدليل أن محمود الخطيب وهو قيمة وقامة وصل لرئاسة النادي بعد سنوات من العمل، كما أنه يعمل من أجل النادي على مدار 8 سنوات حقق خلالها إنجازات كبيرة ويعمل ليلاً ونهاراً على حساب صحته وأسرته".

وحول تأثير هذه التصريحات على فرص حسام غالي حال خوض الانتخابات، قال حسني:" تعودنا في الأهلي الحديث عن الانتخابات في وقتها فقط".