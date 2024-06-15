3 نجوم من البرتغال في صدارة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في أمم اوروبا
يتقدم أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو بخطى ثابتة لتعزيز أرقامه القياسية التي لا حد لها، في ملاعب الساحرة المستديرة، والتي حقق بعضا منها في كأس أمم أوروبا، التي انطلقت مساء الجمعة في نسختها السابعة عشرة في ألمانيا.
وقبل مباراة ألمانيا واسكتلندا الأولى ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى في "يورو 2024"، يملك نجم النصر السعودي رقما قياسيا قد يكون من الصعب معادلته في عدد المباريات في النهائيات القارية وذلك برصيد 25 خاضها في 5 دورات سابقة وحقق في إحداها اللقب (2016) بينما وصل الدور النهائي (2004) ونصف النهائي (2012).
وسلط تقرير إحصائي الضوء على ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا، في قائمة تصدرها 3 لاعبين برتغاليين، وهم رونالدو (25) وبيبي (19) وكلاهما مرشح لتدعيم رصيده في 2024 جواو موتينهو (19) الذي اعتزل اللعب دوليا بعد نهائيات أمم أوروبا التي توجت بها البرتغال في 2016.
ويأتي الألماني باستيان شفاينشتايغر والإيطالي ليوناردو بونوتشي في المركز الرابع برصيد 18 مباراة، أمام كل من الإيطالي جيورجيو كيليني ومواطنه الحارس الأسطورة جيان لويجي بوفون (17 مباراة).
ويحتل برتغالي آخر، مرتبة ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة بعدد المباريات في تاريخ أمم أوروبا، وهو مانويل روي كوستا، الذي خاض 16 مباراة بالتساوي مع الإسبانيين سيسك فابريغاس وأندريس أنيستا.
يشار إلى أن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 6 نهائيات أوروبية بينما يخوض مواطنه وزميله السابق في ريال مدريد بيبي النهائيات للمرة الخامسة في مسيرته.