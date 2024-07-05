بهدف قاتل.. إسبانيا تُقصي ألمانيا صاحبة الأرض من يورو 2024

أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الألماني صاحب الضيافة، من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1) عن طريق البديل ميكيل ميرينو.

وبعد شوط أول من دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية داني أولمو.

ويتشارك المنتخبان الألماني والإسباني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية بثلاثة كؤوس.

وتفتقد إسبانيا خدمات كارفخال وروبن لي نورماند في الدور قبل النهائي، حيث تنتظر الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا.