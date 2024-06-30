موديست يعلن رحيله عن الأهلي المصري (صورة)

ويملك اللاعب الفرنسي مسيرة طويلة لعب خلالها مع عدة أندية على رأسها بروسيا دورتموند وكولن وهوفنهايم في الدوري الألماني، بجانب بلاكبيرن الإنجليزي ونيس وأنجيه وبوردو في الدوري الفرنسي.

وواجه موديست انتقادات حادة في الفترة التي قضاها مع الأهلي؛ بسبب تواضع مستواه بحسب رؤية بعض النجوم السابقين للنادي الذين طالبوا بعدم تفعيل بند تجديد عقده وهو ما حدث من جانب إدارة القلعة الحمراء.