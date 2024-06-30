موديست يعلن رحيله عن الأهلي المصري (صورة)
أعلن الفرنسي أنتوني موديست رحيله عن الأهلي المصري بعد تجربة استمرت لموسم واحد.
وكتب موديست رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام مودعًا جماهير الأهلي المصري.
وقال اللاعب المخضرم: "جاء وقت الرحيل.. أنا فخور وممتن للغاية أنني كنت جزءًا من هذا النادي التاريخي".
وأضاف: "شعرت بالفخر بأنني كنت نسرًا في النادي الأهلي.. أشكر جماهير الفريق على دعمها المتواصل لي بشكل يومي وما قدمته من مسيرة مع الفريق في تجربة خاصة استفدت منها الكثير من الخبرات".
وانضم موديست إلى صفوف الأهلي المصري في شهر سبتمبر الماضي عبر صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بروسيا دورتموند الألماني.
وخاض موديست صاحب الـ 36 عامًا مع الأهلي 31 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 4 لزملائه وحقق مع الفريق المصري لقب دوري أبطال أفريقيا بجانب كأس السوبر المصري وكأس مصر.
ويملك اللاعب الفرنسي مسيرة طويلة لعب خلالها مع عدة أندية على رأسها بروسيا دورتموند وكولن وهوفنهايم في الدوري الألماني، بجانب بلاكبيرن الإنجليزي ونيس وأنجيه وبوردو في الدوري الفرنسي.
وواجه موديست انتقادات حادة في الفترة التي قضاها مع الأهلي؛ بسبب تواضع مستواه بحسب رؤية بعض النجوم السابقين للنادي الذين طالبوا بعدم تفعيل بند تجديد عقده وهو ما حدث من جانب إدارة القلعة الحمراء.