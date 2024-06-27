بسبب زوجته.. لاعب فرنسي يطلب تمثيل منتخب موريتانيا

طلب الفرنسي جوردان ليفور مدافع فريق أنجيه تمثيل منتخب موريتانيا في الفترة القادمة رغم أنه لا يملك الجنسية الموريتانية.

وقال المدافع الفرنسي صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات أوردتها شبكة "RMC SPORT" أنه يرغب في تمثيل منتخب موريتانيا رغم أنه لا يملك أي جذور أفريقية.

وبرر ليفور طلبه بأنه يأتي من منطلق حبه لزوجته الفرنسية التي تنحدر من أصول موريتانية موضحًا أنه يأمل الموافقة على طلبه.