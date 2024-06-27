بسبب زوجته.. لاعب فرنسي يطلب تمثيل منتخب موريتانيا
طلب الفرنسي جوردان ليفور مدافع فريق أنجيه تمثيل منتخب موريتانيا في الفترة القادمة رغم أنه لا يملك الجنسية الموريتانية.
وقال المدافع الفرنسي صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات أوردتها شبكة "RMC SPORT" أنه يرغب في تمثيل منتخب موريتانيا رغم أنه لا يملك أي جذور أفريقية.
وبرر ليفور طلبه بأنه يأتي من منطلق حبه لزوجته الفرنسية التي تنحدر من أصول موريتانية موضحًا أنه يأمل الموافقة على طلبه.
من جانبه، رحب أمير عبده المدير الفني لمنتخب موريتانيا بطلب ليفور، ولكنه أكد أنه ليس صاحب القرار النهائي كما إن هذا الأمر يبدو معقدًا.
وقال عبده عبر شبكة "RMC SPORT":" تحدثت مع مساعدي جوليان أوتريبون الذي يعرفه جيدًا أيضًا وأشاد كثيرًا باللاعب".
وأضاف:" من الناحية الرياضية أرحب بانضمام ليفور لنا فهو إضافة قوية وقد يساعدنا في تحقيق أهدافنا في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية".
وتابع:" لا يحق لي اتخاذ هذا القرار القانوني أو الإداري. طالما أن رئيس الاتحاد الموريتاني لم يعط الموافقة وهذه ليست مسؤوليتي في أي وقت".
وأتم قائلًا:" ليفور لاعب موريتاني القلب، أتمنى انضمامه إلينا وأن يكون جزءًا من مشروعنا".