أثار عبد المجيد الصليهم، لاعب نادي النصر السعودي، الجدل خلال تدريبات فريقه مساء اليوم الجمعة، بمعسكر الفريق الإعدادي في البرتغال.

وكان النصر قد بدأ الاستعداد للموسم الجديد من يوم 7 يوليو، حيث وضع المدرب لويس كاسترو مرحلتين للتحضير للموسم الجديد، الأولى في البرتغال والثانية في إسبانيا.

ويستمر المعسكر 32 يومًا قبل انطلاق أولى المواجهات الرسمية.

وخلال تدريبات اليوم الجمعة، كان لاعبو النصر يقفزون من على حاجز صغير، إلا أن الصليهم، رفض القفز.

واكتفى اللاعب بالمرور بجوار الحاجز فقط، دون أن يقفز مثل باقي زملائه، ما أثار جدلًا كبيرًا بين الجماهير.

يذكر أن النصر سيخوض على الأقل 6 مواجهات خلال معسكره حُددت بالفعل، ويتوقع أنه وبعد العودة إلى السعودية سيلعب الفريق مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وشهد الموسم الماضي خسارة النصر للقب بطولة دوري روشن السعودي، التي حسمها الهلال لصالحه قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، كذلك ودع "العالمي" بطولة دوري أبطال آسيا.