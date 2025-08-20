صور صادمة.. ما حقيقة هدم بوابة نادي الزمالك بآلات ضخمة؟ (شاهد)

تداول مغردون مصريون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر بوابات نادي الزمالك، في الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر، وهي تُهدم بواسطة معدات ثقيلة، مما أثار موجة من الغضب والجدل بين جماهير القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

أخبار ذات علاقة رقم مخيف.. كم يبلغ سعر أرض الزمالك التي سحبت منه؟

جاء هذا الجدل المتصاعد في خضم أزمة غير مسبوقة تواجه إدارة النادي برئاسة المستشار حسين لبيب، بعد قيام وزارة الإسكان بسحب أرض الفرع الثاني للنادي في مدينة 6 أكتوبر بشكل فوري ومفاجئ خلال الأيام الماضية، على الرغم من بدء النادي أعمال الإنشاءات بشكل رسمي.

ويُعد قرار سحب الأرض ضربة اقتصادية موجعة للزمالك، الذي كان يعلق آمالًا كبيرة على تحقيق عائد مالي ضخم من الفرع الجديد يتخطى حاجز الـ4 مليارات جنيه مصري، من خلال مخططات لإنشاء مشروعات متنوعة وإبرام عقود شراكة مع رجال أعمال لتأسيس منشآت اقتصادية وسكنية ومراكز تجارية (مولات) وغيرها من الاستثمارات المستقبلية.

كما يتعرض النادي لخطر مالي فادح يتمثل في ضرورة إعادة مبلغ ضخم يقدر بأكثر من 300 مليون جنيه مصري، وهي قيمة اشتراكات العضوية التي تم بيعها وتسجيلها تحت مسمى "عضوية نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر"، بعد أن تحوّل حلم الفرع الجديد إلى سراب بين عشية وضحاها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيمة السوقية الفعلية للأرض التي تم سحبها تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وهو رقم خيالي من المتوقع أن يخسره النادي إذا لم يتمكن من حل هذه الأزمة بشكل سريع مع وزارة الإسكان.

أخبار ذات علاقة بشرى سارة لنادي الزمالك حول أزمة الأرض "التاريخية"

من جانبه، كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة فوجئ تمامًا بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون أي إخطار رسمي مسبق أو توضيح للأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة.

وأضاف "نصر"، في تصريحات خاصة لبرنامج تلفزيوني، أن النادي كان قد تعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن مسؤولي الوزارة طلبوا بشكل مفاجئ من العاملين في الموقع مغادرته فورًا، على الرغم من تمتع النادي بجميع التراخيص القديمة التي تمنحه الحق في مواصلة تنفيذ المشروع.

وأكدت إدارة الزمالك أنها في حالة انعقاد دائمة، وتبذل جهودًا مكثفة لعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الإسكان لحل الأزمة من جذورها، والوصول إلى حل يسمح باستئناف أعمال الإنشاءات في أرض الفرع خلال مهلة زمنية جديدة.

حقيقة الصور المتداولة

نشر عدد من المغردين المصريين الصور المزعومة لهدم البوابات، إلا أن التحقق من صحتها كشف أنها "مفبركة" بالكامل باستخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوقائع، لم يتم إنشاء أو بناء أي بوابة فعلية على أرض النادي في 6 أكتوبر من الأساس، إذ لم تشهد الأرض أي إنشاءات كاملة، مما يؤكد أن كل ما يتم تداوله حول هدم بوابات قائمة أمر عارٍ تمامًا من الصحة.