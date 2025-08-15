بعد اصطدامه بالزوراء.. هل ينفذ رونالدو "الوعد القديم" لجمهور العراق؟

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2 عن وقوع النصر السعودي في المجموعة الرابعة بجانب الزوراء العراقي وغوا الهندي والاستقلال الطاجيكي.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2 بنظام الذهاب والإياب لتحديد الفريقين المتأهلين إلى دور الستة عشر.

ومع وقوع النصر في طريق الزوراء، بدأ الحديث حول زيارة مرتقبة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العراق لتنفيذ وعد قديم وهو ما يسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

مواجهة الشرطة.. وغياب رونالدو

في الموسم الماضي، شارك رونالدو مع فريقه النصر بدوري أبطال آسيا للنخبة وافتتح أصحاب الرداء الأصفر مرحلة الدوري بلقاء الشرطة العراقي يوم 16 سبتمبر 2024.

وحل النصر ضيفاً على الشرطة في العاصمة بغداد ولكن رونالدو تغيب عن تلك الرحلة بداعي الإجهاد وهو ما أصاب الجماهير العراقية بإحباط شديد خاصة أنه كانت هناك ترتيبات مكثفة لاستقبال النجم البرتغالي في زيارة تاريخية.

وخرجت تلك المباراة بين النصر والشرطة بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.

وعد قديم

بعد تلك المواجهة وجه رونالدو رسالة للجماهير العراقية المحبطة من غيابه عن رحلة فريقه.

وكتب رونالدو عبر حسابه بموقع إنستغرام رسالة أكد خلالها أنه يتمنى كل التوفيق لزملائه كما أنه وجه لجماهير العراق رسالة واضحة قائلاً:" إلى كل من يشجعني في العراق، أراكم قريباً".

وحملت هذه الرسالة وعداً من النجم البرتغالي بإمكانية زيارة العراق حال سنحت له الفرصة.

هل يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الزوراء؟

الأمر لن يكون سهلاً كما يتصور البعض فإن رونالدو على الأرجح لن يقود تشكيل النصر في لقاء الزوراء.

تتجه النية لدى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة جورجي جيسوس لعدم إشراك رونالدو في مباريات دوري أبطال آسيا 2 بحسب تقارير صحفية وهو ما يقلص حظوظ زيارة رونالدو إلى العراق.

ويميل جيسوس لمنح الفرصة للاعبين البدلاء في البطولة القارية بسبب ضغط المنافسة في لقب الدوري السعودي.

رغبة رونالدو

قد تقلب رغبة رونالدو المقاييس في هذه النقطة حال تمسك بالسفر للعراق لتنفيذ وعده السابق للجماهير هناك.

مواجهة الزوراء قد تكون شاهدة على حدث تاريخي بزيارة النجم البرتغالي القدير إلى أرض العراق.