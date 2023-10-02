جمهور مانشستر يونايتد يهاجم عائلة "غلايزر" بعد تسرّب المياه من سقف ملعب "أولد ترافورد" (فيديو)

وجه مشجعو مانشستر يونايتد انتقادات غاضبة ضد عائلة "الغلايزر"، المالكة للنادي، حيث أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تساقط مياه الأمطار عليهم من سقف ملعب "أولد ترافورد".

وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل يواكيم أندرسن هدفًا مبكرًا ليقود كريستال بالاس للفوز 1-صفر على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت.

وتداولت جماهير اليونايتد فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثّق تدهور حالة سقف ملعب "أولد ترافورد" نتيجة إهماله لسنوات من قبل ملاك النادي، حيث اتضح عدم جاهزيته خلال مواجهة كريستال بالاس، لمنع تسرب مياه الأمطار التي أغرقت مقاعد وملابس المشجعين.