جمهور مانشستر يونايتد يهاجم عائلة "غلايزر" بعد تسرّب المياه من سقف ملعب "أولد ترافورد" (فيديو)
وجه مشجعو مانشستر يونايتد انتقادات غاضبة ضد عائلة "الغلايزر"، المالكة للنادي، حيث أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تساقط مياه الأمطار عليهم من سقف ملعب "أولد ترافورد".
وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل يواكيم أندرسن هدفًا مبكرًا ليقود كريستال بالاس للفوز 1-صفر على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت.
وتداولت جماهير اليونايتد فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثّق تدهور حالة سقف ملعب "أولد ترافورد" نتيجة إهماله لسنوات من قبل ملاك النادي، حيث اتضح عدم جاهزيته خلال مواجهة كريستال بالاس، لمنع تسرب مياه الأمطار التي أغرقت مقاعد وملابس المشجعين.
وتمتلك عائلة غلايزر حوالي ثلثي رأس مال النادي وجميع حقوق التصويت تقريبًا، وتبلغ القيمة السوقية لمانشستر يونايتد حاليًا 3.15 مليار دولار.
وقال أحد مشجعي يونايتد تعليقًا على الفيديو: "ما يحدث أمر فاضح.. يستخدم أفراد عائلة غلايزر هذا النادي باعتباره بنكهم الشخصي، لكن لم يتم إنفاق أي أموال على صيانة السقف. أيها الغلايزر ابتعدوا عن النادي"
وقال آخر: "هذا عارٌ".
وأضاف ثالث: "يا له من أمر محرج، لكن قيمة نادينا بطريقة أو بأخرى تبلغ عدة مليارات من الدولارات، إنه أمر مثير للشفقة".
أسوأ بداية ليونايتد
وهذه هي أسوأ بداية ليونايتد على الإطلاق بعد 7 مباريات في الدوري الممتاز إذ يملك 9 نقاط بالإضافة إلى فارق -4 أهداف، وتعود أسوأ بداية سابقة ليونايتد في دوري الأضواء لموسم 1989-1990.
وكان يونايتد تلقّى هزيمة مستحقة أمام برايتون قبل أسبوعين لينتهي سجله الخالي من الخسارة على ملعبه في 31 مباراة بجميع المسابقات.
ولم يخسر فريق المدرب تين هاغ مباراتين متتاليتين على ملعبه منذ هزيمته أمام ليفربول ومانشستر سيتي في أكتوبر ونوفمبر 2021.