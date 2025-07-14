برشلونة يعلن رسميا تعاقده مع روني بردغجي

أعلن نادي برشلونة رسميًا تعاقده مع الجناح الشاب السويدي روني بردغجي، قادمًا من كوبنهاغن، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وروني بردغجي، البالغ من العمر 19 عامًا، يحمل الجنسية السويدية وُلد في الكويت عام 2005، وبرز كأحد أكثر المواهب الشابة المطلوب بين الأندية الأوروبية خلال المواسم الأخيرة.

وبدأ اللاعب الشاب مسيرته في مالمو قبل أن ينتقل إلى كوبنهاغن في 2020، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2022، حيث خاض 84 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

وقال الموقع الرسمي للبارسا: "يتميز روني بردغجي، المولود في الكويت، ويحمل الجنسية السويدية، بمهاراته وسرعته وقدراته التهديفية".

وتابع البيان: "يتألق بردغجي في مركز الجناح بفضل قدرته على حسم المواجهات الفردية، ومهارته في المراوغة، وفاعليته أمام المرمى، ومن المتوقع أن تضيف مشاركته في الجهة اليمنى، المزيد من الحيوية والاختراق لخط هجوم برشلونة".

وخلال مشواره مع كوبنهاغن، حصد بردغجي 3 بطولات دوري دنماركي، بالإضافة إلى لقبين في كأس الدنمارك، ليسهم بشكل حاسم في نجاحات فريقه السابق.