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رياضة

النصر السعودي يستهدف موهبة أرجنتينية

النصر السعودي يستهدف موهبة أرجنتينية
النصر السعودي
سلمان العنزي
سلمان العنزي
07 يوليو 2024، 9:07 م

يستهدف نادي النصر السعودي التعاقد مع موهبة أرجنتينية لضمه في الموسم المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويأمل النصر حسم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل للمنافسة بقوة على كافة الألقاب بعدما اكتفى الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وارتبط نادي النصر بالتعاقد مع العديد من الأسماء اللامعة في الملاعب الأوروبية، ولكن موهبة أرجنتينية واعدة خطفت أنظار مسؤولي الفريق السعودي.

وكشف الصحفي أرييل هاتشيتا عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع بالتاسار رودريغيز لاعب فريق راسينغ كلوب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن النصر يحاول ضم اللاعب مقابل 15 مليون دولار من أجل حسم الصفقة للاستفادة من قواعد الدوري السعودي في الموسم المقبل بالسماح لضم لاعبين تحت السن بحد أقصى مواليد 2003.

ويلعب رودريغيز في مركز صانع الألعاب والجناح وأيضًا الظهير الأيمن، كما أنه انضم من قبل لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، ولكنه لم يلتحق بالقائمة الرسمية التي تخوض أولمبياد باريس.

 

 

 

 

النصر السعوديالدوري الأرجنتيني

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