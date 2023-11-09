وليد الركراكي يستدعي سفيان ديوب لمنتخب المغرب

ويبلغ سفيان ديوب من العمر 23 عاما، وهو من أم مغربية وأب سنغالي، سبق أن مثل منتخب فرنسا لأقل من 21 عاما.

ويرتبط سفيان ديوب بعقد مع نيس حتى 2027، وقد بدأ مسيرته في صفوف رين لأقل من 19 عاما، قبل أن يرحل إلى موناكو، ثم سوشو قبل أن ينضم لنيس.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب 15 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".

ويجيد سفيان ديوب اللعب في مركز الجناح الأيسر والجناح الأيمن والوسط هجومي.