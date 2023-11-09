وليد الركراكي يستدعي سفيان ديوب لمنتخب المغرب
استدعى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب اللاعب سفيان ديوب لاعب نيس للانضمام إلى أسود الأطلس للمرة الأولى.
وأعلن وليد الركراكي مدرب المغرب قائمة اللاعبين المشاركين في مباراتي أريتريا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وضمن القائمة 25 لاعبا.
وشهدت القائمة تواجد أسماء كل من ياسين بونو حارس مرمى الهلال ورومان سايس لاعب الشباب ومنير المحمدي حارس الوحدة، في حين غاب عبدالرزاق حمدالله ومراد باتنا.
ويبلغ سفيان ديوب من العمر 23 عاما، وهو من أم مغربية وأب سنغالي، سبق أن مثل منتخب فرنسا لأقل من 21 عاما.
ويرتبط سفيان ديوب بعقد مع نيس حتى 2027، وقد بدأ مسيرته في صفوف رين لأقل من 19 عاما، قبل أن يرحل إلى موناكو، ثم سوشو قبل أن ينضم لنيس.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب 15 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".
ويجيد سفيان ديوب اللعب في مركز الجناح الأيسر والجناح الأيمن والوسط هجومي.
ولعب سفيان ديوب 7 مباريات مع نيس هذا الموسم بواقع 408 مباريات لم يسجل فيها ولم يصنع.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن سفيان ديوب لعب لموناكو 105 مباريات سجل فيها 17 هدفا وصنع 9، في حين سجل هدفين وصنع 4 في 35 مباراة مع نيس.
وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:
ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بنعبيد، عبدالكبير عبقارن نايف أكرد، غانم سايس، أشرف حكيمي، يونس عبدالحميد، أيوب العلمود، يحيى عطية الله، نصير مزراوي، أمير ريشاردسون، سفيان أمرابط، يحيى جبران، عزالدين أوناحي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس، حكيم زياش، يوسف النصيري، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، أمين عدلي، سفيان ديوب، أمين حارث، عبدالصمد الزلزولي.