الزمالك يتحرك للحجز على أموال كهربا
بدأ نادي الزمالك في التحرك بشكل قانوني للحجز على أموال محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي، بعد تأخره في تسديد الغرامة الموقعة عليه للنادي الأبيض.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد خمسة في المئة لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.
لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعطت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها مليونا دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.
وقال أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك: "سيتم عمل ما يسمى بأمر أداء على كهربا استنادا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية، وبناء على هذا الأمر سيتم الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدي النادي الأهلي".
وأضاف: "سيستمر الحجز على أموال كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة كاملة وبالفوائد".
وأوضح في تصريحات لقناة الزمالك: "من المتوقع أن تصل الفوائد إلى 500 ألف دولار".
مصادر دخل جديدة
من جهة أخرى كشف فؤاد الوطن عن نجاح اللجنة المالية في توفير موارد جديد للنادي سيتم ضخها في الخزان خلال الساعات المقبلة.
وقال: " «سيتم رفع الحجز بشكل رسمي على حسابات نادي الزمالك في البنوك الأسبوع القادم على أن تدخل تلك الأموال حسابات النادي بشكل تدريجي".
وأوضح: "هناك مليون دولار لصالح نادي الزمالك في اتحاد الكرة سيتم تحصيلها، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة لمستأجري المحلات التجارية، وسيتم توجيه إنذار شديد اللهجة بسداد تلك المستحقات".