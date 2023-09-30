الزمالك يتحرك للحجز على أموال كهربا

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد خمسة في المئة لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.

لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعطت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها مليونا دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.

وقال أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك: "سيتم عمل ما يسمى بأمر أداء على كهربا استنادا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية، وبناء على هذا الأمر سيتم الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدي النادي الأهلي".

وأضاف: "سيستمر الحجز على أموال كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة كاملة وبالفوائد".

وأوضح في تصريحات لقناة الزمالك: "من المتوقع أن تصل الفوائد إلى 500 ألف دولار".