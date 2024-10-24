خطة الأخدود لإيقاف نجوم الأهلي السعودي

يجهز المدرب الكرواتي ستيبان توماس، المدير الفني لفريق الأخدود السعودي، أوراقه لخوض مواجهة الأهلي ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويلعب الأهلي مع ضيفه الأخدود غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري السعودي للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الأخدود اعتمد خلال التدريبات الأخيرة على الخطة التي سيواجه بها الأهلي.

وأشارت إلى أن الأخدود سيعتمد على غلق المناطق الدفاعية لإيقاف خطورة نجوم الأهلي في هذه المواجهة والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ويحتل الأخدود المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط فقط بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادلًا وتلقى 5 هزائم خلال الجولات السبع الماضية.

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ويأمل الأهلي مواصلة صحوته بعد الفوز الأخير بالدوري على حساب الخليج بثلاثية دون رد بجانب تغلبه على الريان القطري بنتيجة 2-1 في عقر داره بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الفريق الأهلاوي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله المركز السابع برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.