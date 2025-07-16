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رياضة
خاص

الأهلي يبلّغ وسام أبو علي رسمياً بـ"القرار النهائي"

الأهلي يبلّغ وسام أبو علي رسمياً بـ"القرار النهائي"
وسام أبو عليالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 5:11 م

شهدت أروقة النادي الأهلي المصري تطورات حاسمة فيما يخص مستقبل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، حيث تم إبلاغه رسميًا بمصيره مع المارد الأحمر، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين.

وكان الأهلي قد أعلن، سابقًا، تمسكه باللاعب، رافضًا أي عروض لرحيله، خاصةً أن عقده يمتد حتى صيف 2029.

ومع ذلك، أصر "أبو علي" على المغادرة، مدفوعًا بعروض متعددة من أندية خليجية وأمريكية.

 

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إبلاغ اللاعب بمصيره

قال مصدر داخل النادي لـ"إرم نيوز" إن محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أبلغ اللاعب الفلسطيني بموافقة النادي على رحيله.

وأشار إلى أن يوسف اشترط على وسام أبو علي تقديم عرض رسمي من أي نادٍ يرغب في التعاقد معه.

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وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي حددت 7 ملايين دولار كحد أدنى لقيمة الصفقة، مع وجود بنود إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية للانتقال.

وبهذا القرار، تم فتح الباب أمام وسام أبو علي لخوض تجربة جديدة خارج الأهلي، في حال استجابة أي نادٍ للشروط المالية التي وضعها النادي المصري.

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